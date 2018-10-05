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В Берлине автомобиль въехал в группу людей
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В Берлине автомобиль въехал в группу людей 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Odd Andersen
Автомобиль въехал в группу людей в берлинском районе Шарлоттенбург, не менее пяти человек пострадали, сообщила городская пожарная служба.
"ДТП в Шарлоттенбурге. Легковой автомобиль по невыясненным причинам въехал в группу людей и здание на улице Helmholzstraße. По меньшей мере, пять человек пострадали", — сообщается в Twitter пожарной службы Берлина.
Сообщается, что водитель легкового автомобиля был освобожден из транспортного средства сотрудниками экстренных служб. Пострадавшим была оказана скорая медицинская помощь, их везут в близлежащие больницы.
Полиция Берлина начала расследование инцидента.
"По предварительным данным наших коллег на месте, водитель имел проблемы со здоровьем" — сообщила полиция Берлина в Twitter.
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