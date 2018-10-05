В Берлине автомобиль въехал в группу людей

Автомобиль въехал в группу людей в берлинском районе Шарлоттенбург, не менее пяти человек пострадали, сообщила городская пожарная служба.

"ДТП в Шарлоттенбурге. Легковой автомобиль по невыясненным причинам въехал в группу людей и здание на улице Helmholzstraße. По меньшей мере, пять человек пострадали", — сообщается в Twitter пожарной службы Берлина.

Сообщается, что водитель легкового автомобиля был освобожден из транспортного средства сотрудниками экстренных служб. Пострадавшим была оказана скорая медицинская помощь, их везут в близлежащие больницы.

Полиция Берлина начала расследование инцидента.