В Кемеровской области произошло смертельное ДТП

В результате ДТП в Кемеровской области погибли три человека

В результате дорожно-транспортного происшествия в Кемеровской области погибли три человека, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По имеющимся данным, на 45-м километре трассы Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк автомобиль Renault Symbol выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser.

Водитель и два пассажира первой иномарки погибли на месте. Водитель второй машины получил серьёзные травмы.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с двумя погибшими.