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В Кемеровской области произошло смертельное ДТП
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В результате ДТП в Кемеровской области погибли три человека 

RT на русском + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В результате дорожно-транспортного происшествия в Кемеровской области погибли три человека, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
По имеющимся данным, на 45-м километре трассы Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк автомобиль Renault Symbol выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser.
Водитель и два пассажира первой иномарки погибли на месте. Водитель второй машины получил серьёзные травмы.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с двумя погибшими.
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