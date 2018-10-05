«Видели, что маршрутка едет нам навстречу»: что известно о ДТП в Тверской области с 13 погибшими

В Тверской области на 15-м км трассы «Тверь — Ржев» произошло крупное ДТП. Микроавтобус Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ЛиАЗом» . В результате лобового удара погибли 13 человек, пятеро получили травмы разной степени тяжести. Четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что семьям пострадавших и погибших будет оказана помощь, а все компании, осуществляющие в регионе пассажирские перевозки, пройдут дополнительную проверку. По факту ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В ДТП с автобусом и маршрутным такси в Тверской области пострадали 18 человек, 13 из которых погибли, ещё четверо госпитализированы. Авария произошла на трассе «Тверь — Ржев» около деревни Некрасово Калининского района Тверской области.

«В результате аварии — 13 погибших… Четыре человека сейчас доставляют в больницу на скорой» — сообщили в пресс-службе МЧС.

Причиной происшествия стал выезд микроавтобуса Ford на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом «ЛиАЗ». Об этом сообщили в Госавтоинспекции России.

«Сегодня в 07:30 мск в Тверской области на 15 км автодороги Тверь — Ржев произошло лобовое столкновение автобуса «ЛиАЗ» и микроавтобуса Ford Transit», — цитирует ТАСС сотрудника ведомства.

Водитель автобуса пытался уйти от столкновения, заявила пассажирка «ЛиАЗа» Светлана Савина . Сама она сломала руку и на данный момент ей оказывают медицинскую помощь в больнице.

«Я не знаю как маршрутка выскочила на встречную полосу. Почему она выскочила, я не знаю — произошло столкновение. Водитель автобуса хотел как-то немножко уйти, но у него не получилось. Я просто сидела на переднем сиденье, увидела, что маршрутка едет нам навстречу, я немножко спряталась», — цитирует её РИА Новости.

Госавтоинспекции уточнили, что все 13 погибших — водитель и 12 пассажиров — находились в маршрутном такси, следовавшем в сторону Ржева. В то же время автобус «ЛиАЗ», ехавший со стороны Твери, был почти пустым — в нём находился только водитель и одна пассажирка, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Представители больницы скорой помощи в Твери сообщили, что трое поступивших к ним пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Подробностей госпитализации четвёртого не сообщается.

«Двое в реанимации в критическом состоянии, ещё одна женщина в нейрохирургическом отделении», — цитирует РИА Новости представителя медучреждения.

Ситуация с оказанием медицинской помощи всем пострадавшим в ДТП находится на личном контроле министра здравоохранения России Вероники Скворцовой , сообщили в ТАСС

На место происшествия приехали представители прокуратуры , Следственного комитета, губернатор Тверской области Игорь Руденя. Сейчас устанавливаются личности погибших и проводятся следственные мероприятия, однако уже известно, что все пострадавшие — жители Тверской области. Об этом журналистам сообщил глава региона.

Руденя подчеркнул, что семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь из резервного фонда губернатора.

«Принято решение, что из резервного фонда губернатора будет выплачена поддержка семьям погибших и пострадавших в этом страшном ДТП», — подчеркнул он.

Возбуждено уголовное дело

Прокуратура проведёт проверку компаний, которым принадлежали транспортные средства, попавшие в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Ространснадзора.

«Ространснадзор направил ходатайство в прокуратуру Твери о проведении внеплановой проверки перевозчиков ООО "Трансавто" и ООО "Тверьавтотранс", чьи автобусы попали в ДТП. На месте аварии работают сотрудники Центрального межрегионального управления Госавтодорнадзора», — говорится в сообщении.

Уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» было возбуждено областным управлением Следственного комитета. Его уже взяли под контроль в центральном аппарате СКРФ

«В автотранспортных предприятиях затребована техническая документация и информация о деятельности по обеспечению безопасности пассажирских перевозок», — говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.

На данный момент неизвестно, легально ли работал микроавтобус Ford. Так, заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Тверской области подполковник полиции Андрей Григорьев утверждает, что все необходимые для пассажироперевозок документы присутствовали.

«Документы в наличии, автобус заказной, двигался по маршруту Ржев — Тверь», — отметил он.

Однако губернатор Тверской области заявил, что компания, владеющая микроавтобусом, работала незаконно.

«Это частная компания, которая осуществляет незаконные пассажирские перевозки под видом заказных», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Руденя подчеркнул, что после этого ДТП в регионе будут предприняты «радикальные меры» по отношению к частным перевозчикам.