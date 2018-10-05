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Как гаишник обманул смерть и фуру
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Как гаишник обманул смерть и фуру 

Авторамблер 10 часов назад
Говорят, снаряды в одну воронку два раза подряд не падают. Но сотрудники ДПС могли бы поспорить с этим утверждением.
Полицейские выехали на оформление ДТП на трассе Рыльск — Хомутовка, где перевернулся ВАЗ-2112. Камера видеорегистратора запечатлела, как один из "гаишников" идет вдоль дороги, когда вдруг проезжающая мимо автоцистерна начинает терять управление.
К счастью, полицейского грузовик не задел, проехав в нескольких сантиметрах от него. Однако многотонная машина снесла в кювет служебный авто. На видео видно, как ошарашены случившемся и полицейские, и ранее пострадавший в аварии хозяин ВАЗа.
Зато оформлять все сразу и на месте.
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