Как гаишник обманул смерть и фуру

Говорят, снаряды в одну воронку два раза подряд не падают. Но сотрудники ДПС могли бы поспорить с этим утверждением.

Полицейские выехали на оформление ДТП на трассе Рыльск — Хомутовка, где перевернулся ВАЗ-2112. Камера видеорегистратора запечатлела, как один из "гаишников" идет вдоль дороги, когда вдруг проезжающая мимо автоцистерна начинает терять управление.

К счастью, полицейского грузовик не задел, проехав в нескольких сантиметрах от него. Однако многотонная машина снесла в кювет служебный авто. На видео видно, как ошарашены случившемся и полицейские, и ранее пострадавший в аварии хозяин ВАЗа

Зато оформлять все сразу и на месте.