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В сети появилось видео с места аварии с 13 погибшими под Тверью
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В сети появилось видео с места аварии с 13 погибшими под Тверью 

Газета.Ru + ещё 39 5 часов назад
В сети было опубликовано видео с места столкновения двух автобусов в Тверской области, в которой, по последним данным, погибли 13 человек.
На кадрах видно, что половина микроавтобуса в результате аварии оказалась смята, на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и МЧС.
Утром 5 октября на трассе Тверь — Ржев неподалеку от села Некрасово произошло лобовое столкновение автобуса "ЛиАЗ" и микроавтобуса Ford Transit.
По данным ГИБДД, причиной ДТП стал выезд микроавтобуса на встречную полосу.
Ранее сообщалось, что по факту аварии в Тверской области возбуждено уголовное дело.
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