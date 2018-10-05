В сети появилось видео с места аварии с 13 погибшими под Тверью 

В сети было опубликовано видео с места столкновения двух автобусов в Тверской области, в которой, по последним данным, погибли 13 человек.
На кадрах видно, что половина микроавтобуса в результате аварии оказалась смята, на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и МЧС.
Утром 5 октября на трассе Тверь — Ржев неподалеку от села Некрасово произошло лобовое столкновение автобуса "ЛиАЗ" и микроавтобуса Ford Transit.
По данным ГИБДД, причиной ДТП стал выезд микроавтобуса на встречную полосу.
Ранее сообщалось, что по факту аварии в Тверской области возбуждено уголовное дело.