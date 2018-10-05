13 жертв маршрутки: кто виноват в крупнейшем ДТП

По факту страшного ДТП в Тверской области, в которой погибли 13 человек и еще трое пострадали, возбуждено сразу два уголовных дела. Эта авария стала крупнейшей в России с начала года по количеству жертв. Уже появились несколько версий вероятных причин случившегося: выживший пассажир утверждает, что водитель разговаривал по телефону. Также есть предположение, что он мог уснуть за рулем. Расследование дела взяли на контроль в Центральном аппарате СК России

Расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП под Тверью взяли на контроль в Центральном аппарате СК России. Страшная авария произошла рано утром 5 октября на 15-м километре автодороги Тверь — Ржев недалеко от поселка Некрасово Калининского района.

По предварительным данным, микроавтобус Ford Transit , осуществлявший маршрутную перевозку из Твери в Старицу, по неизвестным пока причинам выехал на встречную полосу. В результате чего на большой скорости лоб в лоб столкнулся с автобусом «ЛиАЗ» , который ехал из Ржева в Тверь. С места происшествия изъяли тахограф, который сейчас следователи расшифровывают для выяснения обстоятельств ДТП. Спидометр в микроавтобусе застыл на отметке 98 км/час, что говорит о превышении скорости — максимальная разрешенная скорость на данном участке дороги, в зависимости от ограничений, все равно не могла превышать 90 км/ч.

Кадры с места аварии жуткие. От сильнейшего удара Ford буквально смял автобус со стороны водителя, а передняя часть иномарки превратилась в груду металла. Погибшие лежат на асфальте, повсюду разбросаны личные вещи и обувь. Пол микроавтобуса залит кровью, которая стекает на дорогу.

На фото с места ДТП видно, что задние кресла микроавтобуса остались невредимыми.

В результате столкновения погибли водитель и 12 пассажиров микроавтобуса — среди жертв ДТП 10 женщин, в том числе сотрудники медицинских и образовательных учреждений, а также жена главы Старицкого района. Лишь один из пассажиров, 19-летний студент Тверского технического университета из города Старица, по счастливой случайности выжил.

Автобус был почти пустой. В нем находились 48-летний водитель и 64-летняя женщина. Все пострадавшие с тяжелыми травмами были доставлены в больницу на вертолете Ми-8 МЧС России . Если бы автобус был переполнен, пострадавших могло быть гораздо больше.

По факту ДТП региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до десяти лет.

Между тем УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до семи лет.

Кроме того, прокуратурой Тверской области проводится проверка по факту ДТП. На место происшествия выехал и.о. прокурора Калининского района.

Как сообщается на сайте Министерства транспорта РФ, Ространснадзором будет проведена внеплановая проверка перевозчиков, чьи автобусы попали в ДТП.

При этом уже появилась информация о том, что Компания ООО «Трансавто», которой принадлежал Ford, имеет лицензию на осуществление пассажирских перевозок. Об этом местным СМИ сообщили в некоммерческом партнёрстве «Тверской автотранспортный союз», уточнив, что перевозка осуществлялась по заказу в соответствии с действующим законодательством.

Водитель Ford проходил предрейсовый осмотр, также проводился технический осмотр транспортного средства.

Озвучены вероятные причины страшной аварии. По словам единственного выжившего пассажира, водитель маршрутки в момент ДТП разговаривал по телефону.

Кроме того, появилась и еще одна версия — водитель просто мог уснуть за рулем. У шофера Ford нет тормозного пути, а вот водитель автобуса как раз пытался предотвратить столкновение: его тормозной путь составил около 10 метров. Как рассказала пассажирка автобуса, водитель хотел уйти в сторону, но не успел.