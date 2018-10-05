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Дорожный учитель пошел на крайности ради мести
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Дорожный учитель пошел на крайности ради мести 

Авторамблер 3 часа назад
5 октября, когда по всей стране поздравляют учителей с их профессиональным праздником, подрезающие друг друга на дороге альфа-самцы должны тоже выйти из-за баранки и обняться. Потому что каждый из них тоже немного учитель.
Как, например, герой этого видео. Водитель массивного внедорожника сильно расстроен поведением автора ролика и пытается проучить его. Слишком сильно тормозить он боится, но когда понимает, что оппонент вот-вот обгонит его и скроется, переходит к отчаянным действиям: фактически бьет его в борт. В результате легковушка теряет управление и бьется об отбойник.
Судя по всему, водитель остался жив и не слишком сильно пострадал.
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