Страшное ДТП под Тверью: следствие ищет виновного

СМИ опубликовали 3D-реконструкцию ДТП с участием маршрутки и автобуса утром 5 октября на 15-м километре автодороги Тверь — Ржев, при котором погибли 13 человек. По некоторым данным, предполагаемый виновник аварии — выехавший на встречную полосу водитель Ford Transit — разговаривал в момент столкновения по телефону.

В Сети размещена 3D-реконструкция, а также видео с места смертельного столкновения маршрутки с автобусом утром 5 октября на 15-м километре автодороги Тверь — Ржев недалеко от поселка Некрасово Калининского района Тверской области, передает РЕН ТВ

Микроавтобус Ford Transit, совершавший маршрутный рейс из Твери в Старицу, по неизвестным пока причинам выехал на встречную полосу. В результате чего на большой скорости лоб в лоб столкнулся с автобусом «ЛиАЗ» , который ехал из Ржева в Тверь.

С места происшествия изъяли тахограф, который сейчас следователи расшифровывают для выяснения обстоятельств ДТП. Спидометр в микроавтобусе застыл на отметке 98 км/час, что говорит о превышении скорости — максимальная разрешенная скорость на данном участке дороги, в зависимости от ограничений, не могла превышать 90 км/ч.

В результате столкновения погибли водитель и 12 пассажиров микроавтобуса — среди жертв ДТП 10 женщин, в том числе сотрудники медицинских и образовательных учреждений, а также жена главы Старицкого района. Лишь один из пассажиров, 19-летний студент Тверского технического университета из города Старица, по счастливой случайности выжил.

Автобус был почти пустой. В нем находились 48-летний водитель и 64-летняя женщина. Все пострадавшие с тяжелыми травмами были доставлены в больницу на вертолете Ми-8 МЧС России . Если бы автобус был переполнен, пострадавших могло быть гораздо больше.

По факту ДТП региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до десяти лет.

Известно, что 52-летний Владимир Б. устроился работать водителем маршрутки в компанию, которой принадлежал Ford Transit, всего год назад. При этом его стаж вождения — более 30 лет, участником крупных ДТП он ранее никогда не становился. По некоторым данным, предполагаемый

виновник аварии разговаривал в момент столкновения по телефону.

В городах Ржев и Старица, откуда были родом погибшие, объявлен двухдневный траур. Власти региона пообещали оказать семьям жертв и пострадавших необходимую помощь. Расследованием обстоятельств трагедии занимаются СК и МВД.

«На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты регионального подразделения СКР, а также Главного управления криминалистики СКР. Кроме этого, содействие в расследовании оказывают сотрудники регионального Управления государственного автодорожного надзора. В автотранспортных предприятиях затребована техническая документация и информация о деятельности по обеспечению безопасности пассажирских перевозок», — говорится в сообщении следствия.

компании «СОГАЗ» , где была застрахована гражданская ответственность владельца микроавтобуса Ford, рассказали, что родственники погибших могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 миллиона рублей.

Дорожные происшествия, которые случаются по вине водителей пассажирских автобусов, происходят довольно часто, в частности, из-за отсутствия контроля руководства перевозчиков. Об этом рассказал председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков

«Сами водители системно нарушают правила дорожного движения. Одним из самых распространенных нарушений является разговор по сотовому телефону. К сожалению, нет должного контроля за работой водителей со стороны непосредственно руководства автобусных организаций. Настолько все идет на экономию, что владельцы этого бизнеса просто идут за деньгами и в меньшей степени уделяют внимание именно безопасности и качеству пассажирских перевозок», — указал эксперт в разговоре с НСН.

По его словам, часть проблемы заключается еще и в неадекватной работе контрольно-надзорных органов, которые зачастую выполняют свою работу только формально или коррумпированы.