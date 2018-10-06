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Колесо в лобовом стекле и вылетевший водитель: ДТП во Владивостоке попало на видео
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Колесо в лобовом стекле и вылетевший водитель: ДТП во Владивостоке попало на видео 

Вести.Ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: 25.мвд.рф
В субботу, 6 октября, неподалеку от стадиона «Фетисов-Арена» во Владивостоке произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив регистратора.
Женщина, находившаяся за рулем Toyota Land Cruiser Prado не справилась с управлением. Ее внедорожник занесло, после чего он врезался в ограждения.
От удара у Land Cruiser оторвалось колесо, отлетевшее в лобовое стекло Toyota Vitz и застрявшее в нем.
Водитель джипа, предположительно пренебрегавший ремнем безопасности, вылетел из салона на проезжую часть и, преодолев несколько полос, едва не оказался под транспортным средством, двигавшемся в крайнем левом ряду. Его автомобиль, тем временем, свалился в кювет.
По данным СМИ, единственным пострадавшим оказалась, управлявшая Toyota Land Cruiser Prado — с травмами различной степени тяжести она госпитализирована. Сообщается, что виновница ДТП находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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