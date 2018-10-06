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В Индии 15 человек погибли в ДТП
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В Индии 15 человек погибли в ДТП с микроавтобусом 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: Flickr / meg and rahul
Микроавтобус съехал в овраг в индийском штате Джамму и Кашмир в субботу: 15 человек погибли, 17 получили ранения, сообщает агентство PTI со ссылкой на местную полицию.
"Тела 15 человек достали с места происшествия. Из 17 пострадавших состояние 10 человек оценивается как критическое, их по воздуху доставили в Джамму для лечения", — заявил агентству представитель местной полиции Рафик уль-Хассан.
По данным полиции, микроавтобус следовал из округа Рамбан в город Банихал. Около населенного пункта Маруф водитель потерял управление, и микроавтобус съехал в глубокий овраг. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.
Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в стране в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах в последние годы превышает 200 тысяч человек.
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