В Конго 50 человек погибли при возгорании бензовоза

В ДРК более 50 человек погибли при возгорании бензовоза

Фото: Flickr / Bart Wursten

Более 50 человек скончались в субботу при возгорании бензовоза в деревне Мбуба провинции Центральное Конго на западе Демократической Республики Конго, передает агентство Синьхуа со ссылкой на официальные источники. В свою очередь местная радиостанция Okapi сообщает о 30 погибших и большом количестве пострадавших. По информации радиостанции, грузовик, перевозивший топливо, попал в ДТП. Пламя быстро распространилось, достигнув ближайших домов. Сообщается, что пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь. Местные власти занимаются расследованием инцидента.