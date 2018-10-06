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В Конго 50 человек погибли при возгорании бензовоза
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В ДРК более 50 человек погибли при возгорании бензовоза 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
Фото: Flickr / Bart Wursten
Более 50 человек скончались в субботу при возгорании бензовоза в деревне Мбуба провинции Центральное Конго на западе Демократической Республики Конго, передает агентство Синьхуа со ссылкой на официальные источники.
В свою очередь местная радиостанция Okapi сообщает о 30 погибших и большом количестве пострадавших. По информации радиостанции, грузовик, перевозивший топливо, попал в ДТП. Пламя быстро распространилось, достигнув ближайших домов.
Сообщается, что пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь. Местные власти занимаются расследованием инцидента.
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