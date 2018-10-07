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В Таиланде попал в аварию автобус с паломниками
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В Таиланде попал в аварию автобус с паломниками 

Газета.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
53 человека получили ранения в лобовом столкновении туристического автобуса, перевозившего местных паломников, и пикапа в провинции Пхетчабун, передает "НьюИнформ".
Автобус, нанятый для перевозки паломников из провинции Чайяпхум на северо-востоке страны для участия в буддийской церемонии в одном из храмов центральнотаиландской провинции Самутпракан, утром в воскресенье на спуске с холма в провинции Пхетчабун, через которую проходил его маршрут, столкнулся на трассе с пикапом, двигавшимся в противоположном направлении.
В результате столкновения автобус вылетел с трассы и упал с 50-метрового почти отвесного склона холма. 53 человека получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницы с места происшествия, говорится в сообщении.
Причиной ДТП мог стать отказ тормозной системы автобуса, сообщает газета со ссылкой на местную полицию. По информации издания, все пассажиры автобуса — жители провинции Чайяпхум.
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