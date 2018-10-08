Ещё
Страшная авария со свадебным лимузином: названы версии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Страшная авария со свадебным лимузином в США: названы первые версии 

Вести.Ru + ещё 27
Фото: www.vesti.ru
В США произошла крупная авария. В небольшом городе около Нью-Йорка свадебный лимузин на большой скорости въехал в прохожих около торгового центра. Власти подтвердили гибель 20 человек.
Судя по кадрам, снятым очевидцами, от свадебного лимузина практически ничего не осталось, по оврагу разбросаны колеса и детали. Все 18 человек — молодожены, гости и родственники — погибли на месте.
По горячим следам удалось установить: лимузин ехал на большой скорости — свыше 100 километров в час. На перекрестке, который местные жители называют очень опасным (там постоянно происходят аварии), машина не смогла затормозить и потеряла управление. Лимузин снес знак STOP и вылетел на популярную у туристов парковку, буквально протаранив стоявшую там машину. Жертвами стали двое случайных прохожих. Полиция Нью-Йорка заявила, что это самое кровавое ДТП за последние девять лет.
"Я служу здесь уже 12 лет, и на моей памяти это самое страшное происшествие, самая ужасная трагедия за долгие-годы годы. В феврале 2009 года была авиакатастрофа под Буффало, тогда погибли 50 человек. Но с тех пор мы такого не видели", — рассказывает сотрудник полиции Нью-Йорка Кристофер Фиоре.
Что стало причиной? Почему водитель потерял управление, пока неизвестно. Одна из версий — водитель не учел, что огромный лимузин с таким количеством пассажиров остановить крайне сложно.
В США снова заговорили о безопасности таких автомобилей. Это не заводская версия, а сваренная кустарно для всевозможных праздников. В целях сделать машину как можно более вместительной и комфортной изготовители порой забывают о нормах безопасности. В них нет ни подушек, ни специальных ремней безопасности.
Американские СМИ вспомнили трагедию 2015 года в Нью-Айленде, когда пьяный водитель пикапа въехал в подобный лимузин, причем на небольшой скорости. Он сам отделался легкими травмами, а вот в лимузине погибли четыре женщины.
Вести.Ru: последние новости
Число пострадавших при наезде микроавтобуса на парапет перехода в Москве выросло до шести Лобовое столкновение под Тверью: микроавтобус вынесло на встречную На Калужском шоссе столкнулись четыре машины: двое пострадавших
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
Трагедия под Тверью: первые кадры142
Как мойка автомобиля ускоряет его кончину
Как правильно подготовить автомобиль к зиме1
Новые правила: как теперь регистрировать машину
Видео
00:57
«Видели, что маршрутка едет нам навстречу»
ДТП
00:45
Новые правила: как теперь регистрировать машину
Автоновости Автоспорт
00:40
Пешеход пострадал при буксировке автомобилей
ДТП
01:15
Как гаишник обманул смерть и фуру
ДТП
00:10
«Что я могу сделать, он же судья»
Автоновости
01:39
Крымский мост связали с ростом цен на бензин
Автоновости
01:39
Дождь парализовал Москву
Автоновости
00:57
Названа причина трагедии под Тверью
ДТП
01:30
Трагедия под Тверью: названы имена погибших
ДТП
05:09
Крымский мост закрыли для бензовозов
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение