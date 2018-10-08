Страшная авария со свадебным лимузином: названы версии

Страшная авария со свадебным лимузином в США: названы первые версии

В США произошла крупная авария. В небольшом городе около Нью-Йорка свадебный лимузин на большой скорости въехал в прохожих около торгового центра. Власти подтвердили гибель 20 человек.

Судя по кадрам, снятым очевидцами, от свадебного лимузина практически ничего не осталось, по оврагу разбросаны колеса и детали. Все 18 человек — молодожены, гости и родственники — погибли на месте.

По горячим следам удалось установить: лимузин ехал на большой скорости — свыше 100 километров в час. На перекрестке, который местные жители называют очень опасным (там постоянно происходят аварии), машина не смогла затормозить и потеряла управление. Лимузин снес знак STOP и вылетел на популярную у туристов парковку, буквально протаранив стоявшую там машину. Жертвами стали двое случайных прохожих. Полиция Нью-Йорка заявила, что это самое кровавое ДТП за последние девять лет.

"Я служу здесь уже 12 лет, и на моей памяти это самое страшное происшествие, самая ужасная трагедия за долгие-годы годы. В феврале 2009 года была авиакатастрофа под Буффало, тогда погибли 50 человек. Но с тех пор мы такого не видели", — рассказывает сотрудник полиции Нью-Йорка Кристофер Фиоре.

Что стало причиной? Почему водитель потерял управление, пока неизвестно. Одна из версий — водитель не учел, что огромный лимузин с таким количеством пассажиров остановить крайне сложно.

В США снова заговорили о безопасности таких автомобилей. Это не заводская версия, а сваренная кустарно для всевозможных праздников. В целях сделать машину как можно более вместительной и комфортной изготовители порой забывают о нормах безопасности. В них нет ни подушек, ни специальных ремней безопасности.

Американские СМИ вспомнили трагедию 2015 года в Нью-Айленде, когда пьяный водитель пикапа въехал в подобный лимузин, причем на небольшой скорости. Он сам отделался легкими травмами, а вот в лимузине погибли четыре женщины.