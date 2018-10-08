Спаситель или убийца: почему водители «скорой» считают, что им можно все

Автомобильный мир из привычного хаотического состояния постепенно переходит в цифровую управляемую форму. За 10 лет развития комплексов фото-видеофиксации нарушений они научились выявлять большую часть нарушений ПДД, оставив инспекторам лишь борьбу с агрессивным вождением, нетрезвыми водителями и еще парочку пунктов правил. Однако, у подобного цифрового вторжения в нашу жизнь есть и побочные эффекты.

Скорая помощь, приехавшая на вызов и припарковавшаяся одним колесом на так называемом газоне, была оштрафована при помощи неизвестного «помощника Москвы» на 300 000 рублей. Штраф уже уплачен, а руководство подстанции скорой помощи судится по этому поводу не стало. Сам этот случай вызвал волну возмущения в интернете, однако формально нарушение ПДД имело место. Хорош ли закон, запрещающий автомобилям заезжать на то, что принято называть газоном, или плох, но он есть закон, и его нарушение вполне справедливо несет за собой определенные последствия.

Неадекват с красным крестом и синей «мигалкой»

В этой ситуации возникает закономерный вопрос о регламентировании в ПДД поведения автомобилей скорой, пожарных, полиции и службы газа. На сегодняшний день в Правилах полномочия такого спецтранспорта сформулированы крайне нечетко, что приводит к подобным юридическим казусам.

Некоторые водители скорой действительно ведут себя не очень адекватно. Вспомним странную историю в Петропавловске-Камчатском, где бригада врачей отказалась пройти 10 метров до подъезда, где умирал человек, предпочтя наблюдать за тем, как на ледяной горке в узком проезде водитель скорой требовал от другого автомобиля уступить ему дорогу.

Дорогу уступать было решительно некуда, ситуация оказалась патовой. Неограниченные права на дороге и мигалка с крякалкой вселили в водителя скорой уверенность, что он Бог и может заставить законы физики меняться на глазах. Конечно же этого не произошло, а пока эти препирательства продолжались, пациент умер.

Я сам попал в неприятную ситуацию, когда карета скорой помощи, двигавшаяся на красный, чуть не сбила меня и еще пять пешеходов, которые переходили на «зеленый». Водитель скорой, кстати коммерческой, который только что жутко спешил, да так, что чуть не отправил на тот свет ни в чем не повинных людей, остановился и обматерил тех, кто по его мнению не уступил ему дорогу. Я тогда прямо опешил от такого и не успел достать телефон, чтобы заснять это вопиющее поведение.

Или давайте вспомним недавний случай в Москве, когда скорая без сирены обгоняла остановившийся трамвай по встречке, из-за которого вышел пассажир и тут же был сбит. Конечно человек не мог предположить наличие скорой на встречной полосе и не слышал её. Пешеход с тяжелыми травмами был госпитализирован, надеюсь, что он выживет и поправится.

«Скорая-убийца»

Этими историями дело не ограничивается. Если вы введете в поисковую систему «скорая сбила», то вашему взору откроется огромное количество подобных инцидентов, которые происходят по всей стране. Во имя спасения жизни пациента, который находится в карете скорой помощи, её водители сплошь и рядом убивают и калечат ни в чем не повинных людей, которые просто оказались у них на пути.

Моё мнение таково: нельзя, даже во имя спасения жизни больного человека, убивать или калечить других. Водители спецтранспорта должны ставить на первое место безопасность движения, а не время доставки пациента любой ценой. Поведение же спецмашин на дороге должно быть четко и предельно понятно регламентировано в ПДД. Чего им делать можно, а чего нельзя. Например, что нельзя выезжать на полосу встречного движения, предварительно не включив одновременно проблесковый маячок и звуковой сигнал, а также не убедившись, что этот сигнал замечен и понят остальными участниками движения (одна из основных причин тяжелых ДТП с участием «скорой»).

В противном случае, расплывчатые формулировки раскрепощают водителей спецтранспорта настолько, что они начинают верить, что им можно всё. А это и есть основная причина всех тех громких трагедий, свидетелями которых нам пришлось стать.