Украинский политолог погиб в страшном ДТП

Украинский политолог погиб в ДТП на мотоцикле

В ДТП также пострадала девушка, которая ехала с ним на мотоцикле. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.

Сообщается, что мотоциклист двигался по трассе в сторону Киева. По предварительной информации следствия, он ехал на очень высокой скорости. В месте поворота находится плохо освещенный участок, что и могло стать причиной аварии. Водитель не заметил отбойник и, не сбавляя ходу, столкнулся с преградой и погиб на месте.