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Украинский политолог погиб в страшном ДТП
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Украинский политолог погиб в ДТП на мотоцикле 

Газета.Ru + ещё 1 6 часов назад
На трассе Киев-Одесса разбился на мотоцикле украинский политолог Дмитрий Косенко, передает УНИАН.
В ДТП также пострадала девушка, которая ехала с ним на мотоцикле. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Сообщается, что мотоциклист двигался по трассе в сторону Киева. По предварительной информации следствия, он ехал на очень высокой скорости. В месте поворота находится плохо освещенный участок, что и могло стать причиной аварии. Водитель не заметил отбойник и, не сбавляя ходу, столкнулся с преградой и погиб на месте.
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