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Трагедия под Тверью: врачи рассказали о пострадавших
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Трагедия под Тверью: врачи рассказали о пострадавших 

Рамблер + ещё 2 4 часа назад
Фото: ТАСС
Выжившие в ДТП автобуса с маршруткой в Тверской области находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости сообщили в местных экстренных службах.
По словам собеседника агентства, состояние выживших в аварии водителя автобуса и пассажира маршрутки оценивается врачами как стабильно тяжелое. 48-летний водитель и 19-летний студент все еще находятся в реанимации.
«Они в сознании, ухудшения нет», — уточнил он.
Источник добавил, что водитель вскоре может быть переведен в отделение травматологии, а пассажир — в областную больницу.
Кроме того, выжившая в ДТП 64-летняя пассажирка автобуса по-прежнему находится в отделении нейрохирургии. Ранее ее состояние после закрытой черепно-мозговой травмы медики оценивали как средней тяжести.
ДТП неподалеку от тверской деревни Некрасово произошло утром в пятницу. В результате столкновения ехавшего из Ржева автобуса ЛиАЗ и ехавшего из Твери микроавтобуса «Форд Транзит» погибли 13 человек — водитель и пассажиры маршрутки.
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