Трагедия под Тверью: врачи рассказали о пострадавших

Выжившие в ДТП автобуса с маршруткой в Тверской области находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости сообщили в местных экстренных службах.

По словам собеседника агентства, состояние выживших в аварии водителя автобуса и пассажира маршрутки оценивается врачами как стабильно тяжелое. 48-летний водитель и 19-летний студент все еще находятся в реанимации.

«Они в сознании, ухудшения нет», — уточнил он.

Источник добавил, что водитель вскоре может быть переведен в отделение травматологии, а пассажир — в областную больницу.

Кроме того, выжившая в ДТП 64-летняя пассажирка автобуса по-прежнему находится в отделении нейрохирургии. Ранее ее состояние после закрытой черепно-мозговой травмы медики оценивали как средней тяжести.