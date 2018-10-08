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Свадебный лимузин смерти
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Свадебный лимузин смерти 

Рамблер 4 часа назад
В штате Нью-Йорк в результате ДТП с участием лимузина, в котором находились гости свадьбы, погибли 20 человек, сообщила местная полиция. 18 из них были пассажирами автомобиля, а два человека были пешеходами.
По числу жертв этот ДТП стало самым крупным в штате за последние девять лет.
Как сообщается, водитель лимузина повышенной вместимости, предназначенного для свадеб, не смог затормозить и врезался на парковке в легковой автомобиль.
Начато расследование, полицейские устанавливают, был ли трезв водитель.
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