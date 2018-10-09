Последний юбилей: лимузин загубил 20 жизней

Десятки людей погибли в результате ДТП с лимузином в США

В США произошла крупнейшая смертельная авария за последние годы. Водитель лимузина, в котором находились еще 17 человек, по предварительным данным, не справился с управлением, на большой скорости задавил двух пешеходов, протаранил Toyota Highlander и вылетел в кювет. В результате случившегося погибли 20 человек. После инцидента власти подняли вопрос безопасности лимузинов, в которых отсутствуют ремни и подушки безопасности.

В США произошла крупнейшая авария по числу жертв за последние девять лет, жертвами которой стали 20 человек.

Трагедия случилась еще в субботу, 6 октября, около 14.00 в северной части штата Нью-Йорк в городе Скхари, однако подробности аварии стали известны лишь в понедельник. На скорости около 100 км/ч лимузин Ford Excursion 2001 года выехал на перекресток, перед которым установлен знак «стоп». По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автомобиль выехал на парковку придорожного кафе Apple Barrel Country, где протаранил Toyota Highlander и насмерть сбил двух пешеходов, находящихся около машины. После этого лимузин слетел в овраг, где врезался в дерево. Удар был такой силы, что обломки автомобиля и одно из колес разлетелись по всему оврагу.

Очевидцы аварии утверждают, что в момент удара стоял оглушительный грохот.

По данным следствия, скорее всего водитель не учел, что на автомобиле с таким размером и количеством пассажиров, затормозить достаточно сложно.

Как выяснилось позже, в лимузине находились 18 человек, включая водителя. Все они от полученных травм скончались на месте. После происшествия появилась информация, что в лимузине находились молодожены, их родственники и гости.

Однако через некоторое время выяснилось, что в автомобиле находились гости, приглашенные на празднование 30-летия некой Эми Стинбург и сама именинница.

На место происшествия приехала тетя девушки и рассказала местным СМИ, что в этой аварии потеряла троих родственников.

«Наша жизнь изменилась навсегда. В машине была моя племянница и ее муж. Они поженились в июне этого года. Моя дочь тоже была приглашена на празднование дня рождения, но не смогла пойти», — рассказала Валери Абелинг.

Барбара Дуглас рассказала, что вечеринка в тот день была по случаю юбилея ее самой молодой племянницы.

«У меня было четыре племянницы и все они мертвы. Все они там», — говорила женщина.

После инцидента в Америке заговорили о безопасности пассажиров лимузинов. При создании автомобиля «для праздников» из него убирают ремни и подушки безопасности, что приводит к катастрофическим последствиям. Отмечается, что водитель и пассажир на переднем сиденье пренебрегли безопасностью и не были пристегнуты.

Заместитель шефа полиции штата Нью-Йорк Кристофер Фиоре назвал эту аварию самой кровавой за последние девять лет.

«Я служу здесь уже 12 лет, и на моей памяти это самое страшное происшествие, самая ужасная трагедия за долгие годы. В феврале 2009 года была авиакатастрофа под Буффало, тогда погибли 50 человек. Но с тех пор мы такого не видели», — рассказал Фиоре.

Накануне трагедии в США, в пятницу, 5 октября в Тверской области произошло смертельное ДТП. Аварию уже назвали самой крупной в России по количеству жертв с начала года. По данным следствия, микроавтобус Ford Transit , осуществлявший маршрутную перевозку из Твери в Старицу, по неизвестным пока причинам выехал на встречную полосу. В результате чего на большой скорости лоб в лоб столкнулся с автобусом «ЛиАЗ» , который ехал из Ржева в Тверь. От сильнейшего удара в маршрутке погибли 13 человек — водитель и 12 пассажиров. Лишь одному мужчине удалось выжить. В автобусе находились лишь водитель и женщина. Они были госпитализированы.