Звезда «Кухни» сбил человека в Москве

Актер Дмитрий Назаров поздним вечером 8 октября в Москве сбил человека, который перебегал дорогу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, это случилось примерно в 23:30 на Варшавском шоссе. По предварительной информации, пешеход был пьян.

Назаров сам вызвал скорую помощь пострадавшему. Врачи диагностировали у пешехода перелом костей предплечья.

Очевидцы подтвердили «Пятому каналу», что 29-летний пострадавший находился в нетрезвом состоянии. По словам собеседников канала, актер не покидал места происшествия, дождался скорую и полицию.