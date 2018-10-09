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В Москве звезда сериала «Кухня» сбил пьяного пешехода
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В Москве звезда сериала «Кухня» сбил пьяного пешехода 

BFM.RU + ещё 3 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Москве звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров сбил пешехода. ДТП произошло накануне, около 23:30 мск на Варшавском шоссе, передает «МК». Пешеход по фамилии Коновалов находился в состоянии алкогольного опьянения. 29-летний мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте и был сбит.
Артист сам вызвал бригаду скорой помощи, после чего уехал с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в ГКБ №12 с переломом костей предплечья.
Дмитрий Назаров — известный российский актер и ведущий. Широкую популярность ему принесла роль шеф-повара Виктора Баринова в сериале «Кухня».
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