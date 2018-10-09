Владелец «лимузина смерти» оказался информатором ФБР

Владелец лимузина, в ДТП с которым погибли 20 человек, оказался информатором ФБР . Об этом сообщает Fox News.

Два дня назад в пригороде Нью-Йорка свадебный лимузин «Форд» врезался в « Тойоту ». В результате аварии погибли 18 человек, находившиеся в лимузине, а также двое пешеходов.

Лимузин принадлежал компании Prestige Limousine, а ее владелец Шахед Хусейн, как стало известно Fox News , долгие годы был информатором Федерального бюро расследований.

По данным канала, в 2002 году выходец из Пакистана был обвинен в мошенничестве и согласился стать информатором ФБР, чтобы избежать тюремного заключения. С тех пор Хусейн помогал спецслужбе следить за «настроениями» прихожан нескольких мечетей, а также по заданию ФБР внедрился в группу террористов, планировавших устроить взрывы в двух синагогах.

Журналисты Fox News предполагают, что работа на ФБР могла поспособствовать возникновению у пакистанца чувства безнаказанности, из-за чего он перестал относиться к своему бизнесу ответственно.

Ранее СМИ сообщали, что попавший в ДТП лимузин компании Хусейна находился в плохом техническом состоянии, а в течение двух лет, предшествовавших трагедии, сразу четыре авто Prestige Limousine по той же причине были списаны по требованию чиновников.