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Владелец «лимузина смерти» оказался информатором ФБР
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Владелец «лимузина смерти» оказался информатором ФБР 

Рамблер 2 часа назад
Фото: twitter.com/CBSNews
Владелец лимузина, в ДТП с которым погибли 20 человек, оказался информатором ФБР. Об этом сообщает Fox News.
Два дня назад в пригороде Нью-Йорка свадебный лимузин «Форд» врезался в «Тойоту». В результате аварии погибли 18 человек, находившиеся в лимузине, а также двое пешеходов.
Лимузин принадлежал компании Prestige Limousine, а ее владелец Шахед Хусейн, как стало известно Fox News, долгие годы был информатором Федерального бюро расследований.
По данным канала, в 2002 году выходец из Пакистана был обвинен в мошенничестве и согласился стать информатором ФБР, чтобы избежать тюремного заключения. С тех пор Хусейн помогал спецслужбе следить за «настроениями» прихожан нескольких мечетей, а также по заданию ФБР внедрился в группу террористов, планировавших устроить взрывы в двух синагогах.
Журналисты Fox News предполагают, что работа на ФБР могла поспособствовать возникновению у пакистанца чувства безнаказанности, из-за чего он перестал относиться к своему бизнесу ответственно.
Ранее СМИ сообщали, что попавший в ДТП лимузин компании Хусейна находился в плохом техническом состоянии, а в течение двух лет, предшествовавших трагедии, сразу четыре авто Prestige Limousine по той же причине были списаны по требованию чиновников.
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