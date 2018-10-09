В Орле троллейбус въехал в остановку

В Орле три человека погибли при наезде троллейбуса на остановку

В Орле троллейбус наехал на остановку, в результате погибли три человека.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Также сообщается о двух пострадавших.

«На улице Полесская троллейбус въехал в остановку общественного транспорта. Предварительно, пострадали пять человек, трое из них погибли, двое госпитализированы», — сказали в службе.

В настоящее время выясняются все обстоятльства произошедшего.

В сентябре в Туле троллейбус врезался в пятиэтажный дом, в результате произошедшего пострадали три человека.