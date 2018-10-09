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В Орле троллейбус въехал в остановку
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В Орле три человека погибли при наезде троллейбуса на остановку 

RT на русском + ещё 88 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Орле троллейбус наехал на остановку, в результате погибли три человека.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Также сообщается о двух пострадавших.
«На улице Полесская троллейбус въехал в остановку общественного транспорта. Предварительно, пострадали пять человек, трое из них погибли, двое госпитализированы», — сказали в службе.
В настоящее время выясняются все обстоятльства произошедшего.
В сентябре в Туле троллейбус врезался в пятиэтажный дом, в результате произошедшего пострадали три человека.
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