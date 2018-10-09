Троллейбус без тормозов: пешеходов задавили насмерть

В Орле троллейбус по неизвестным причинам резко тронулся и задавил людей на остановке общественного транспорта. В результате наезда погибли трое человек, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Как рассказала сама водитель, педаль газа провалилась, а потом «резко включилась». По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В Орле на улице Полесской около 15.00 произошло смертельное ДТП. Троллейбус, следовавший по маршруту №4 в районе остановки «Дворец спорта», наехал на пешеходов, которые выходили из подъехавшей маршрутки и стояли на остановке.

Момент наезда попал на видео. На кадрах с камеры наблюдения в расположенном рядом магазине видно, что троллейбус трогается, а затем движется с нарастающей скоростью, после чего сбивает людей, подходящих к маршрутке, остановившейся во второй полосе. При этом у троллейбуса была открыта только передняя дверь.

В результате происшествия погибли три девушки, в том числе несовершеннолетняя. Еще двое человек пострадали: 24-летняя женщина и 17-летний юноша. Они были госпитализированы в больницы с травмами различной степени тяжести.

Как рассказала водитель троллейбуса, в момент трагедии высадка и посадка пассажиров не осуществлялась.

«Остановилась около бордюра. Сначала педаль газа провалилась, потом она включилась. Дальше люди ринулись к маршрутке. Больше ничего не помню. Все так резко», — заявила женщина.

В региональном управлении СК сообщили, что по факту наезда на пешеходов возбуждено уголовное дело.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ), в связи с ДТП, произошедшим сегодня на улице Полесской в городе Орле с участием общественного транспорта», — говорится в сообщении на сайте пресс-службы управления.

Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до десяти лет.

По предварительным данным, у троллейбуса отказали тормоза. Не исключается версия, что по каким-то причинам сорвался стояночный тормоз или водитель забыл поставить «на ручник».

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального подразделения СК России. Кроме этого в автотранспортном предприятии изымается необходимая техническая документация на попавший в ДТП троллейбус.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь: 200 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.

В соцсети «Вконтакте» в группе «Город Орел | Орловчане здесь» очевидцы событий рассказали о произошедшем. По их словам, троллейбус был не исправен, стоял на «аварийке».

Подобная трагедия случилась в Москве 25 декабря 2017 года. Рейсовый автобус «Мострансавто», направлявшийся в Сколково по маршруту № 818, съехал с проезжей части Кутузовского проспекта и на большой скорости заехал в подземный пешеходный переход у метро «Славянский бульвар», сбивая людей, поднимающихся по лестнице. В итоге автобус остановился, только ударившись о потолок сооружения. В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 11 получили травмы.

Как позже заявляла журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко , трагедия у станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы произошла из-за «преступной небрежности» водителя автобуса, по ошибке нажавшего на педаль газа.

«Проявляя преступную небрежность и игнорируя свои обязанности, Виктор Тихонов потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства. В результате он ошибочно надавил на педаль управления подачей топлива, за которым последовал резкий разгон до скорости не менее 23 км/ч», — сказала Петренко.

После этого шофер, по данным следствия, выехал с проезжей части на пешеходный тротуар, «при этом он не использовал работоспособные рабочий и стояночный тормоза и другие технические возможности торможения, не выключил замок зажигания и не задействовал аварийный выключатель».

Дело рассматривается в Дорогомиловском районном суде города Москвы. Водитель свою вину не признал.