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В Якутии перевернулся автобус с 25 пассажирами
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В Якутии перевернулся автобус с 25 пассажирами 

RT на русском + ещё 21 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
В Якутии рейсовый автобус, перевозивший 25 пассажиров, выехал с трассы и перевернулся, в результате чего девять человек обратились за медицинской помощью.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на инспектора регионального управления ГИБДД Анну Жегусову.
Авария с участием автобуса, который следовал по маршруту Покровск — Булгунняхтах, произошла возле посёлка Верхний Бестях.
«Водитель автобуса «ПАЗ»… не выдержал безопасную скорость движения, в результате чего допустил съезд транспортного средства с дорожного полотна с последующим опрокидыванием — предварительно, из-за наледи на подъёме дороги», — сообщила представитель ГИБДД.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.
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