Ещё
Дело Мамаева и Кокорина могут дополнить новыми статьями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дело Мамаева и Кокорина могут дополнить новыми статьями 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 55 1 час назад
Адвокат директора департамента Минпромторга Дениса Пака Геннадий Удунян заявил, что в уголовном деле об избиении чиновника футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым могут появиться дополнительные статьи.
«Мы не исключаем, что будут еще дополнительные статьи, потому что у одного из моих доверителей, непосредственно у Пака Дениса Климентьевича, состояние здоровья не такое хорошее», — сказал он в эфире программы «Пусть говорят», передает ТАСС.
Удунян заявил, что Паку назначат медэкспертизу. Предварительный осмотр показал наличие у него закрытой черепно-мозговой травмы.
Напомним, в среду по факту избиения Пака и водителя ведущей Первого канала были задержаны футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Их поместили в изолятор временного содержания на двое суток.
Дело открыто по статье «хулиганство», хотя изначально его завели по статье «побои».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стас Барецкий врезался в экскаватор в Петербурге Стало известно о ДТП с участием звезды сериала «Кухня» Юрист оценил вероятность тюремного срока для Кокорина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Свадебный лимузин смерти10
Троллейбус без тормозов: пешеходов задавили насмерть18
Дело харьковской мажорки: пропавший врач и слезы в суде
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
Новый Lexus IS будет выглядеть вот так
Видео
00:57
«Видели, что маршрутка едет нам навстречу»
ДТП
00:45
Новые правила: как теперь регистрировать машину
Автоновости Автоспорт
00:40
Пешеход пострадал при буксировке автомобилей
ДТП
01:15
Как гаишник обманул смерть и фуру
ДТП
00:16
Как помыть машину из окна дома
Бортжурнал
00:23
Стас Барецкий попал в ДТП
ДТП
00:42
Троллейбус без тормозов: пешеходов задавили насмерть
ДТП Статьи
20:27
ОСАГО разорит россиян
Автоновости
00:39
Украинский политолог погиб в страшном ДТП
ДТП
01:54
Последний юбилей: лимузин загубил 20 жизней
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение