СМИ: Кокорин и Мамаев признали свою вину в двух избиениях

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которых задержали по подозрению в двух избиениях, признали свою вину.

Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, игроки долго не являлись в полицию из-за широкого общественного резонанса.

Также сообщается, что адвокат футболистов не хочет доводить дело до суда и думает о возможном примирении сторон. При этом потерпевшие намерены решать вопрос в судебном порядке.

Мамаев и Кокорин обвиняются в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее в ОНК рассказали подробности задержания Кокорина и Мамаева.