Ещё
СМИ: Кокорин и Мамаев признали свою вину в двух избиениях
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Кокорин и Мамаев признали свою вину в двух избиениях 

RT на русском + ещё 59 47 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которых задержали по подозрению в двух избиениях, признали свою вину.
Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации издания, игроки долго не являлись в полицию из-за широкого общественного резонанса.
Также сообщается, что адвокат футболистов не хочет доводить дело до суда и думает о возможном примирении сторон. При этом потерпевшие намерены решать вопрос в судебном порядке.
Мамаев и Кокорин обвиняются в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Ранее в ОНК рассказали подробности задержания Кокорина и Мамаева.
RT на русском: последние новости
Стас Барецкий госпитализирован после ДТП с трактором в Петербурге В Якутии перевернулся автобус с 25 пассажирами В Приамурье пустили грузовые поезда после обрушения моста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Свадебный лимузин смерти10
Черная полоса: в трагедии в Орле винят водителей
5 способов, чтобы вас не останавливали гаишники6
Стас Барецкий попал в ДТП7
BlaBlaCar начнет брать плату с россиян1
Видео
00:57
«Видели, что маршрутка едет нам навстречу»
ДТП
00:45
Новые правила: как теперь регистрировать машину
Автоновости Автоспорт
00:40
Пешеход пострадал при буксировке автомобилей
ДТП
01:15
Как гаишник обманул смерть и фуру
ДТП
00:16
Как помыть машину из окна дома
Бортжурнал
00:23
Стас Барецкий попал в ДТП
ДТП
00:42
Троллейбус без тормозов: пешеходов задавили насмерть
ДТП Статьи
20:27
ОСАГО разорит россиян
Автоновости
00:39
Украинский политолог погиб в страшном ДТП
ДТП
01:54
Последний юбилей: лимузин загубил 20 жизней
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение