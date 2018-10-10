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Стас Барецкий попал в ДТП
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Стас Барецкий попал в ДТП 

Рамблер + ещё 31 4 часа назад
В Санкт-Петербурге произошла автомобильная авария с участием музыканта Стаса Барецкого. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, LADA Priora, за рулем которой находился Барецкий, столкнулась с небольшим трактором на проспекте Ветеранов.
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РЕН ТВ не уточняет, в каком состоянии после ДТП находится Барецкий. На фото, опубликованном каналом, он запечатлен сидящим в машине, а рядом с ним стоят медики. Передняя часть его автомобиля серьезно повреждена.
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Причина аварии пока неизвестна. На место происшествия выехали правоохранители.
Фотографии и видео с места аварии также опубликованы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».
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