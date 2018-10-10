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Барецкий госпитализирован после ДТП
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Барецкий госпитализирован после ДТП 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Музыкант Стас Барецкий сломал ногу и несколько ребер в результате аварии, произошедшей ранее в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости».
По данным издания, Барецкого госпитализировали в городскую больницу номер 26 на улице Костюшко.
Сам музыкант рассказал изданию iReactor, что также получил вывих челюсти. Он заявил со ссылкой на врачей, что трактор специально вылетел на встречную полосу, и это похоже на покушение.
«Кто-то на меня зубы заточил», — отметил он.
В среду, 10 октября, LADA Priora, за рулем которой находился Барецкий, врезалась в небольшой трактор на проспекте Ветеранов в Петербурге. На появившихся в соцсетях снимках видно, что  его автомобиль получил серьезные повреждения.
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