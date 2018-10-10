Барецкий госпитализирован после ДТП

Музыкант Стас Барецкий сломал ногу и несколько ребер в результате аварии, произошедшей ранее в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости».

По данным издания, Барецкого госпитализировали в городскую больницу номер 26 на улице Костюшко.

Сам музыкант рассказал изданию iReactor, что также получил вывих челюсти. Он заявил со ссылкой на врачей, что трактор специально вылетел на встречную полосу, и это похоже на покушение.

«Кто-то на меня зубы заточил», — отметил он.

В среду, 10 октября, LADA Priora, за рулем которой находился Барецкий, врезалась в небольшой трактор на проспекте Ветеранов в Петербурге. На появившихся в соцсетях снимках видно, что его автомобиль получил серьезные повреждения.