Дело харьковской мажорки: пропавший врач и слезы в суде

В деле «харьковской мажорки» Алены Зайцевой, которая спровоцировала ДТП с шестью погибшими пешеходами, появился неожиданный поворот. Адвокат второго обвиняемого Геннадия Дронова попросил суд провести комплексную экспертизу ДТП. Кроме того, продолжаются поиски ключевого свидетеля, который таинственно исчез в ходе судебного процесса. Врач-нарколог, установивший присутствие опиатов в организме Зайцевой, не является в суд и не выходит на связь уже на протяжении нескольких месяцев.

Продолжается судебное разбирательство по резонансному ДТП в Харькове, которое произошло на перекрестке улиц Сумской и Мечникова 18 октября 2017 года. Водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов, по версии следствия, начал движение на желтый сигнал светофора и столкнулся с летящим на «красный» Lexus RX350, за рулем которого находилась 20-летняя дочь крупного бизнесмена Алена Зайцева. В результате машина девушки вылетела на тротуар, где сбила 11 пешеходов, шесть из которых погибли.

На очередном заседании Киевского районного суда Харькова во вторник, 9 октября, адвокат Дронова Сергей Перепелица ходатайствовал о необходимости проведения комплексной экспертизы ДТП.

«Необходимо провести комплексную экспертизу по всем видеозаписям и всем имеющимся у суда материалам, чего не было сделано во время досудебного расследования.

Я считаю, что экспертиза была проведена с нарушениями и не объективно, поскольку ни разу не были исследованы все материалы уголовного производства и все имеющиеся у органа предварительного расследования видеозаписи.

В среднем такая процедура может занять две-три недели», — отметил Перепелица.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в ходе рассмотрения дела о скандальном ДТП с участием «харьковской мажорки» Алены Зайцевой пропал ключевой свидетель — врач-нарколог Елена Федирко, установившая наличие опиатов в организме подсудимой.

Как сообщалось ранее, Федирко уволилась с работы по собственному желанию для того, чтобы ухаживать за больной матерью. Суд поручил разыскать женщину, чтобы она могла дать показания в суде. Дело в том, что адвокаты потерпевших и семей погибших в ДТП Лариса Матвеева и Дмитрий Марцонь указывали на странности при рассмотрении дела.

«Берем вопрос по опиатам. Врач-нарколог с 24-летним стажем работы дает на анализ специалисту с 25-ти летним стажем работы кровь и мочу. Вот незадача, оказывается последний вообще никогда за эти 25 лет не исследовал кровь, а мочи дали так мало, что для самого минимального исследования не хватает. После этого врач-нарколог увольняется и пропадает. Следователя сии телодвижения не смутили, и прокуроров тоже», — пишет Марцонь.

Федирко не смогли найти по месту жительства, а соседи заявили, что женщина не появляется по этому адресу уже около месяца.

После этого врач-нарколог была объявлена в розыск. В один из дней, когда полиция вновь пришла по месту жительства Федирко, дверь открыла женщина, которая представиться отказалась. Она заявила, что нарколог уехала на «неподконтрольную Украине территорию».

После этого полицейские позвонили по номеру телефона Федирко, однако на звонок ответил мужчина и сообщил, что телефон находится на ремонте. Позже стало известно, что Федирко все-таки никуда не выезжала и ее местонахождение так и остается неизвестным.

Адвокат Зайцевой Евгений Мельниченко между тем решил продемонстрировать в суде видеозапись, на которой видно, как его подзащитная проходит медосвидетельствование. Но видео состоит из двух кусков, неумело смонтированных между собой.

Мельниченко пытался доказать, что на кадрах не присутствует Федирко и искать ее нет смысла. Однако почему из видео что-то вырезано, адвокат пояснить не смог.

Также Мельниченко заявил, что второй фигурант дела о смертельном ДТП, Дронов, имеет неоплаченный штраф за нарушение ПДД от 2014 года. При этом о множественных нарушениях своей подзащитной адвокат умолчал.

Также защита обвиняемых неоднократно просила суд поменять им меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на сильные головные боли у Зайцевой и просьбу Дронова ухаживать за больной матерью. Суд ходатайства адвокатов отклонил и продлевал сроки содержания под стражей.

Вскоре, спустя почти год после аварии, показания дал обвиняемый в смертельном ДТП Дронов.

Мужчина читал свою речь с листка бумаги и плакал. В первую очередь он попросил прощения у родственников погибших и заявил, что юридически свою вину не признает. Дронов рассказал, что выехал на перекресток со скоростью 40 км/ч, а самого столкновения с автомобилем Зайцевой не помнит.

Между тем Людмила Фабрис, которая потеряла в день трагедии дочь и внучку, на одном из заседаний суда высказала Дронову свои претензии. По словам женщины, если бы Дронов тронулся только на зеленый сигнал светофора, то «Зайцева просто бы пролетела мимо и этой страшной трагедии не произошло».

Родственники погибших в ДТП обратились к президенту Украины Петру Порошенко, чтобы тот взял на личный контроль расследование резонансного дела. В администрации просьбу родственников удовлетворили. Также потерпевшие написали в Генпрокуратуру с просьбой обеспечить им право на справедливое решение суда.

Один из адвокатов родственников погибших, Марцонь, рассказал СМИ, какой вердикт суда устроил бы его подзащитных.