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Черная полоса: в трагедии в Орле винят водителей
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Черная полоса: в трагедии в Орле винят водителей 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
В Орле следователи намерены ходатайствовать об аресте водителя троллейбуса, который насмерть задавил троих человек, а еще двое получили травмы. Отмечается, что к ответственности может быть привлечен и водитель автобуса, который остановился не у бордюра, а во второй полосе. По факту наезда возбуждено два уголовных дела. За ходом расследования установлен личный контроль руководителя следственного управления.
В Орле следователи ходатайствуют перед судом об изменении меры пресечения водителю троллейбуса, который во вторник, 9 октября, насмерть задавил троих человек. В результате происшествия еще двое получили травмы.
По факту случившегося региональным управлением СК было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ «об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей». Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до десяти лет.
Кроме того, уголовное дело, возбужденное органами полиции по ч. 5 ст. 264 УК РФ «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», передано в производство следователей следственного управления СК России по Орловской области.
Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до семи лет.
«Следователями и криминалистами следственного управления осуществлен осмотр места происшествия, допрошены водители троллейбуса и автобуса, очевидцы ДТП, в автотранспортном предприятии и у индивидуального предпринимателя изъята техническая документация, информация о деятельности по обеспечению безопасности пассажирских перевозок, назначен ряд судебных экспертиз.
По результатам проведенных первоначальных следственных действий принято решение ходатайствовать перед судом об избрании в отношении водителя троллейбуса меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится на сайте управления.
В сообщении пресс-службы отмечается, что в ходе следствия будет дана оценка действиям водителя автобуса, который, нарушив правила дорожного движения, осуществлял высадку и посадку пассажиров на проезжей части, остановив транспортное средство лишь во второй полосе.
Уголовно-правовая оценка будет дана и действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за организацию выпуска общественного транспорта на линию.
За ходом расследования установлен личный контроль руководителя следственного управления.
Напомним, что трагедия произошла в Орле на улице Полесской около 15.00. Троллейбус, следовавший по маршруту №4 в районе остановки «Дворец спорта», наехал на пешеходов, которые выходили из подъехавшей маршрутки и стояли на остановке.
Момент наезда попал на видео. На кадрах с камеры наблюдения в расположенном рядом магазине видно, что троллейбус трогается, а затем движется с нарастающей скоростью, после чего сбивает людей, подходящих к маршрутке, остановившейся во второй полосе. При этом у троллейбуса была открыта только передняя дверь.
В результате происшествия погибли три девушки, в том числе несовершеннолетняя. Еще двое человек пострадали: 24-летняя женщина и 17-летний юноша. Они были госпитализированы в разные больницы города с травмами различной степени тяжести.
Как рассказывала водитель троллейбуса, в момент трагедии высадка и посадка пассажиров не осуществлялась.
«Остановилась около бордюра. Сначала педаль газа провалилась, потом она включилась. Дальше люди ринулись к маршрутке. Больше ничего не помню. Все так резко», — заявляла женщина.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь: 200 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.
Между тем в мэрии города сообщили, что перед рейсом троллейбус без нареканий прошел технический осмотр. Медицинский осмотр водителя также не выявил каких-либо проблем. Известно, что троллейбус был выпущен в 1989 году. В 2008-м был проведен его капитальный ремонт с заменой кузова.
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