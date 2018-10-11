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Жена депутата перекрыла МКАД для съемок
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Жена депутата устроила танцы посреди МКАД 

Рамблер 2 часа назад
Певица Оксана Яковлева устроила съемки клипа на МКАД и столкнулась с критикой интернет-пользователей.
Яковлева опубликовала в Instagram отрывок видео. Она рассказала, что решила снять клип на МКАД, так как в припеве ее песни есть слова «сходим с ума», а танцы на оживленной трассе — это сумасшедшая идея.
По словам Яковлевой, танцевать на дорого было страшно, а ее оператора чуть не сбили.
«С какого лешего устраивать это на МКАДе, создавая пробки и доставляя неудобства для остальных?» — возмутился в комментариях @imhukku91 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«На этом километре и так пробки постоянные, ещё и эти устроили танцульки в час пик … а на трешке или на садовом не?» — написала @vancamp_kat.
Яковлева — супруга муниципального депутата городского поселения Щелково Алексея Яковлева.
Муж поинтересовался у нее в комментариях, что она «творит без него».
«Я знал что ты обезбашенная но не до такой степени)) давай повнимательнее там», — написал он.
Певица отметила, что пока ее не оштрафовали, но полицейский снимал происходящее на видео.
По данным ФАН, действиями Яковлевой заинтересовались в ГИБДД. Ведомство изучает опубликованный ею ролик.
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