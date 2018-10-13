Автоматика на «Союз МС-10» сработала после аварии ракеты «Союз-ФГ»

ЧП произошло после отделения двигательной установки системы аварийного спасения (это происходит на 114 секунде). Если бы неполадки случились на старте, их бы отследила с Земли специальная команда и включила систему спасения, пояснили в конструкторского бюро «Искра». Аварийная система должна обеспечить капсуле с космонавтами достаточную высоту для раскрытия парашюта.