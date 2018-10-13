Автоматика на «Союз МС-10» сработала после аварии ракеты «Союз-ФГ» 

ЧП произошло после отделения двигательной установки системы аварийного спасения (это происходит на 114 секунде). Если бы неполадки случились на старте, их бы отследила с Земли специальная команда и включила систему спасения, пояснили в конструкторского бюро «Искра». Аварийная система должна обеспечить капсуле с космонавтами достаточную высоту для раскрытия парашюта.
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Они не пострадали. Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса. В госкоропарации опровергли сообщения о консервации МКС после аварии «Союза». Там отметили, что спекуляции и домыслы на этот счет лишь вредят ходу расследования. До этого «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что якобы создана группа, которая изучает возможность консервации Международной космической станции.