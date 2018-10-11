ЦОДД заявит в полицию на станцевавшую на МКАД жену депутата

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил полицию дать оценку действиям певицы Оксаны Яковлевой , снявшей клип на МКАД. Об этом сообщает «Московский транспорт» в твиттере.

В ЦОДД действия Яковлевой назвали недопустимыми. По данным центра, из-за съемок на дороге задержались несколько автомобилей скорой помощи.

ЦОДД Москвы считает недопустимым подобные действия и обратится в правоохранительные органы для оценки действий данных лиц. По предварительному анализу, эти несогласованные действия стали причиной задержки в доезде нескольких автомобилей скорой помощи https://t.co/2gsMUqHybg— Московский транспорт (@DtRoad) 11 октября 2018 г.

В ЦОДД подчеркнули, что съемки клипа не были согласованы.

Ранее Яковлева, жена щелковского муниципального депутата Алексея Яковлева , опубликовала в Instagram отрывок из своего клипа. На видео она танцует на одной из полос МКАД вместе с двумя девушками, а по соседним полосам едут машины.