ЦОДД заявит в полицию на станцевавшую на МКАД жену депутата 

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил полицию дать оценку действиям певицы Оксаны Яковлевой, снявшей клип на МКАД. Об этом сообщает «Московский транспорт» в твиттере.
В ЦОДД действия Яковлевой назвали недопустимыми. По данным центра, из-за съемок на дороге задержались несколько автомобилей скорой помощи.
ЦОДД Москвы считает недопустимым подобные действия и обратится в правоохранительные органы для оценки действий данных лиц. По предварительному анализу, эти несогласованные действия стали причиной задержки в доезде нескольких автомобилей скорой помощи https://t.co/2gsMUqHybg— Московский транспорт (@DtRoad) 11 октября 2018 г.
В ЦОДД подчеркнули, что съемки клипа не были согласованы.
Ранее Яковлева, жена щелковского муниципального депутата Алексея Яковлева, опубликовала в Instagram отрывок из своего клипа. На видео она танцует на одной из полос МКАД вместе с двумя девушками, а по соседним полосам едут машины.
Сама певица призналась, что танцевать на дороге было страшно, а ее оператора чуть не сбили. СМИ сообщали, что ее действия уже изучают в ГИБДД.