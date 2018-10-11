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ЦОДД заявит в полицию на станцевавшую на МКАД жену депутата
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ЦОДД заявит в полицию на станцевавшую на МКАД жену депутата 

Рамблер + ещё 7 3 часа назад
Фото: Instagram
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил полицию дать оценку действиям певицы Оксаны Яковлевой, снявшей клип на МКАД. Об этом сообщает «Московский транспорт» в твиттере.
В ЦОДД действия Яковлевой назвали недопустимыми. По данным центра, из-за съемок на дороге задержались несколько автомобилей скорой помощи.
В ЦОДД подчеркнули, что съемки клипа не были согласованы.
Ранее Яковлева, жена щелковского муниципального депутата Алексея Яковлева, опубликовала в Instagram отрывок из своего клипа. На видео она танцует на одной из полос МКАД вместе с двумя девушками, а по соседним полосам едут машины.
Сама певица призналась, что танцевать на дороге было страшно, а ее оператора чуть не сбили. СМИ сообщали, что ее действия уже изучают в ГИБДД.
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