Трагедия в Чувашии: рабочие не доехали до Москвы

В страшном ДТП в Чувашии погибли больше 10 человек

В Чувашии на 647-м километре трассы М-7 «Волга» произошло смертельное ДТП, в котором погибли не менее 11 человек. Микроавтобус Fiat Ducato , в котором ехали рабочие в Москву на заработки, лоб в лоб столкнулся с грузовиком, внезапно выехавшим на встречную полосу. На кадрах с места происшествия видно, что красный микроавтобус лежит на крыше в кювете.

В четверг вечером в Чувашии произошло смертельное ДТП. Микроавтобус Fiat Ducato лоб в лоб влетел в грузовик. В результате столкновения, по предварительным данным, погибли не менее восьми человек.

Трагедия произошла в Чебоксарском районе на 647-м километре трассы М-7 «Волга» недалеко от деревни Лапсары.

Как сообщили «Интерфаксу» в МВД по Чувашской Республике, в результате столкновения погибли восемь человек.

«Столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус, который следовал из Канаша в Москву. По предварительным данным, погибли 8 человек из Fiat, еще несколько доставлены в больницу», — заявили в ведомстве.

Между тем данные о погибших разнятся. Телеграм-каналы сообщают о 12 жертвах. Некоторые СМИ утверждают, что в ДТП погибли 11 пассажиров.

Видео с места ДТП опубликовал телеграм-канал Mash. Несмотря на непроглядную тьму на записи можно разглядеть лежащий на крыше в кювете красный микроавтобус. Перед ним на встречной полосе стоит грузовик, который, по всей видимости, не получил сильных повреждений.

По предварительным данным, самосвал выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. В микроавтобусе находились рабочие, которые ехали из Канаша в Москву на заработки.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Сообщается, что на месте происшествия находятся сразу 7 бригад скорой медицинской помощи. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Аварии с участием пассажирского транспорта и большим количеством жертв встречаются не так редко. Крупная трагедия произошла рано утром 5 октября на 24-м километре автодороги «Тверь-Ржев» неподалеку от деревни Некрасово Калининского района. Эта авария стала крупнейшей в России по числу погибших с начала года.

По данным следствия, микроавтобус Ford Transit , осуществлявший маршрутную перевозку из Твери в Старицу, по неизвестным пока причинам выехал на встречную полосу. В результате чего на большой скорости лоб в лоб столкнулся с автобусом «ЛиАЗ» , который ехал из Ржева в Тверь.

С места происшествия изъяли тахограф, который сейчас следователи расшифровывают для выяснения обстоятельств ДТП. Спидометр в микроавтобусе застыл на отметке 98 км/час, что говорит о превышении скорости — максимальная разрешенная скорость на данном участке дороги, в зависимости от ограничений, не могла превышать 90 км/ч.

Кадры с места аварии жуткие. От сильнейшего удара Ford буквально смял автобус со стороны водителя, а передняя часть иномарки превратилась в груду металла. Погибшие лежали на асфальте, повсюду были разбросаны личные вещи и обувь. Пол микроавтобуса был залит кровью, которая стекала на дорогу.

В результате столкновения погибли водитель и 12 пассажиров микроавтобуса — среди жертв ДТП 10 женщин, в том числе сотрудники медицинских и образовательных учреждений, а также жена главы Старицкого района. Лишь один из пассажиров, 19-летний студент Тверского технического университета из города Старица, по счастливой случайности выжил.

Автобус был почти пустой. В нем находились 48-летний водитель и 64-летняя женщина. Все пострадавшие с тяжелыми травмами были доставлены в больницу на вертолете Ми-8 МЧС России . В настоящее время молодой человек и водитель пришли в сознание, однако их состояние оценивается как тяжелое. Здоровью женщины ничего не угрожает.

По факту ДТП региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».