Ещё
В МВД рассказали подробности ДТП в Чувашии
Далее:
Читайте также:
Ещё

В МВД рассказали подробности ДТП в Чувашии 

RT на русском 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Среди пассажиров автобуса, который попал в ДТП в Чувашии, были преимущественно женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Детей среди пассажиров не было…Преимущественно это женщины, которые ехали в Москву на заработки», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Чебоксарском районе Чувашии погибли 12 человек.
Как отметили в МЧС, авария произошла на 647-м километре трассы М7.
По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу.
RT на русском: последние новости
В Москве певица частично перекрыла движения на МКАД ради съёмок клипа Стас Барецкий рассказал о своём состоянии после ДТП с трактором В МВД рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП в Чувашии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страшное ДТП в Чувашии: более 10 погибших18
ЦОДД заявит в полицию на станцевавшую на МКАД жену депутата4
Свадебный лимузин смерти10
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
Число погибших в ДТП в Чувашии увеличилось до 12
Видео
01:08
Ford показал движение по дорогам будущего
Автоновости
01:04
Трагедия в Чувашии: рабочие не доехали до Москвы
ДТП Статьи
00:57
«Видели, что маршрутка едет нам навстречу»
ДТП
00:45
Новые правила: как теперь регистрировать машину
Автоновости Автоспорт
00:40
Пешеход пострадал при буксировке автомобилей
ДТП
01:15
Как гаишник обманул смерть и фуру
ДТП
00:16
Как помыть машину из окна дома
Бортжурнал
00:23
Стас Барецкий попал в ДТП
ДТП
00:53
Жена депутата перекрыла МКАД для съемок
ДТП
00:42
Троллейбус без тормозов: пешеходов задавили насмерть
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение