В МВД рассказали подробности ДТП в Чувашии

Среди пассажиров автобуса, который попал в ДТП в Чувашии, были преимущественно женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Детей среди пассажиров не было…Преимущественно это женщины, которые ехали в Москву на заработки», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Чебоксарском районе Чувашии погибли 12 человек.

Как отметили в МЧС , авария произошла на 647-м километре трассы М7.

По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу.