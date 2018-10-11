Страшное ДТП в Чувашии попало на видео

ДТП в Чувашии с 13 погибшими попало на видео

В результате ДТП с микроавтобусом в Чувашии погибли 13 человек. Об этом сообщает ТАСС.

ЧП произошло на 647-м километре трассы М-7 «Волга» между населенными пунктами Лапсары и Карачуры. Микроавтобус Fiat , следовавший из Канаша в Москву с 21 пассажиром, столкнулся с самосвалом Mercedes.

12 пассажиров умерли на месте, еще один скончался позднее. В больнице остаются семь человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Еще одному пассажиру микроавтобуса, как и водителю грузовика, помощь оказана амбулаторно. Детей среди погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения. Он задержан. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц».