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Страшное ДТП в Чувашии попало на видео
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ДТП в Чувашии с 13 погибшими попало на видео 

Lenta.ru 54 минуты назад
В результате ДТП с микроавтобусом в Чувашии погибли 13 человек. Об этом сообщает ТАСС.
ЧП произошло на 647-м километре трассы М-7 «Волга» между населенными пунктами Лапсары и Карачуры. Микроавтобус Fiat, следовавший из Канаша в Москву с 21 пассажиром, столкнулся с самосвалом Mercedes.
12 пассажиров умерли на месте, еще один скончался позднее. В больнице остаются семь человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Еще одному пассажиру микроавтобуса, как и водителю грузовика, помощь оказана амбулаторно. Детей среди погибших и пострадавших нет.
По предварительным данным, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения. Он задержан. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц».
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