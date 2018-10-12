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По делу о ДТП в Чувашии арестован водитель грузовика
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По делу о ДТП в Чувашии арестован водитель грузовика 

Газета.Ru + ещё 24 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Ленинский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики в пятницу, 12 октября избрал меру пресечения водителю грузовика Mercedes-Benz Actros в виде заключения под стражу. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе суда.
"Суд арестовал водителя грузовика на два месяца", — сообщили в пресс-службе.
Смертельная авария произошла в четверг, 11 октября примерно в 19.10 на 647-ом километре автодороги федерального значения М-7 «Волга». Водитель грузовика пересек две сплошные и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. Как сообщили в региональном МВД, в результате столкновения погибли 11 пассажиров иномарки. Еще 8 человек, включая двух водителей, пострадали.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Кроме того, региональное управление СК по факту аварии возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».
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