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Пьяный 18-летний водитель без прав сбил инспектора ДПС
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Пьяный 18-летний водитель без прав сбил инспектора ДПС 

Рамблер 4 часа назад
В Сыктывкаре пьяный 18-летний водитель без документов протащил по двору сотрудника ДПС и попытался скрыться. Сейчас он находится в участке.
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