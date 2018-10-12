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Пьяный 18-летний водитель без прав сбил инспектора ДПС
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Пьяный 18-летний водитель без прав сбил инспектора ДПС
Рамблер
4 часа назад
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7
В Сыктывкаре пьяный 18-летний водитель без документов протащил по двору сотрудника
ДПС
и попытался скрыться. Сейчас он находится в участке.
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