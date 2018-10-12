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Шесть человек пострадали в ДТП под Смоленском
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В Смоленской области шесть человек пострадали в ДТП с грузовиком 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Трое взрослых и трое детей получили травмы в результате столкновения иномарки с грузовиком в Смоленской области, сообщает в пятницу региональное управление МВД.
По предварительным данным, авария произошла около 12.30 мск пятницы на 327 километре автодороги "Москва-Минск" в Ярцевском районе.
"Водитель 1991 года рождения, управляя автомашиной Opel Astra, не обеспечил безопасное расстояние до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с автомашиной Hyundai (грузовой рефрижератор) под управлением водителя 1978 года рождения", — говорится в сообщении.
Как информирует полиция, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры иномарки — женщина 1993 года рождения, дети 2012, 2015 и 2016 годов рождения, и пассажир, данные которого устанавливаются, получили травмы и были госпитализированы.
На месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции.
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