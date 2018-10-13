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Под Симферополем грузовик столкнулся с автобусом
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Под Симферополем грузовик столкнулся с автобусом 

РИА Новости + ещё 7 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом под Симферополем, пострадал один человек, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС РФ.
ДТП с участием рейсового автобуса SETRA и грузового автомобиля IVECO произошло на автодороге Джанкой — Симферополь на повороте на село Молодежное Симферопольского района.
"Пострадал водитель автобуса", — говорится в сообщении.
В свою очередь в пресс-службе крымского управления МВД РФ сообщили, что разовая медицинская помощь была оказана только водителю автобуса.
"Никто из 20 пассажиров не пострадал", — отметили в пресс-службе.
Обстоятельства ДТП выясняются. Предварительно, авария произошла по вине водителя грузовика, который двигался в попутном направлении с автобусом.
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