Под Симферополем грузовик столкнулся с автобусом

Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом под Симферополем, пострадал один человек, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС РФ

ДТП с участием рейсового автобуса SETRA и грузового автомобиля IVECO произошло на автодороге Джанкой — Симферополь на повороте на село Молодежное Симферопольского района.

"Пострадал водитель автобуса", — говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе крымского управления МВД РФ сообщили, что разовая медицинская помощь была оказана только водителю автобуса.

"Никто из 20 пассажиров не пострадал", — отметили в пресс-службе.

Обстоятельства ДТП выясняются. Предварительно, авария произошла по вине водителя грузовика, который двигался в попутном направлении с автобусом.