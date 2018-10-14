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В Карелии произошло масштабное ДТП
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В Карелии в ДТП с автобусом пострадали 13 человек 

ТАСС + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Тринадцать туристов пострадали при съезде экскурсионного автобуса в кювет в Сортавальском районе республики, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Как рассказали ТАСС в региональном управлении ГИБДД, 13 октября в 19:40 мск микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с 20 туристами ехал из горного парка "Рускеала" в город Сортавала. В условиях густого тумана на перекрестке водитель допустил съезд в кювет без опрокидывания автомобиля.
"Экскурсионный автобус съехал в кювет. В больнице их всех проверили. Два человека из 20 госпитализированы, 11 назначено амбулаторное лечение. Автобус из Санкт-Петербурга", — сказал представитель районной ЕДСС.
В Сортавальской центральной районной больнице ТАСС также сообщили, что пострадали 13 туристов. "Все 13 человек пострадавшие, у всех разные травмы. Два в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном", — отметили в больнице.
Как уточнили в пресс-службе управления ГИБДД, водитель микроавтобуса трезвый, документы у него в порядке.
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