Автобус столкнулся с легковушкой под Хабаровском 

Три человека пострадали утром в воскресенье в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел на 16-м километре дороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, информация о нем поступила в 11:25 (04:25 мск).
"Автобус следовал по маршруту Хабаровск — Ровное, в салоне находилось десять пассажиров. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека, находившиеся в легковом автомобиле", — говорится в сообщении.