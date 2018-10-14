Автобус столкнулся с легковушкой под Хабаровском

Три человека пострадали утром в воскресенье в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел на 16-м километре дороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, информация о нем поступила в 11:25 (04:25 мск).