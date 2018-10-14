Появилось видео задержания футболиста Башкирова за вождение в нетрезвом виде 

В сети появилось видео задержания полузащитника самарских «Крыльев Советов» Евгения Башкирова за вождение автомобиля в нетрезвом виде.
Башкиров выехал из ресторана на такси, доехал до машины каршеринга и самостоятельно решил поехать. Его остановили сотрудники правоохранительных органов. Видео задержания опубликовано на сайте «Рен ТВ».
Футболист согласился на прохождение медицинского освидетельствования и подписал административный протокол. Игрок не оказывал никакого сопротивления сотрудникам полиции.
Ранее Башкиров был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом виде.