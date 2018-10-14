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Водитель быстро разобрался с «гопником» на «Десятке»
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Водитель быстро разобрался с «гопником» на «Десятке» 

Авторамблер 3 часа назад
Нет, мы не призываем брызгать в лицо оппоненту из перцового баллончика. Но вынуждены признать, что водитель с ребенком, в отношении которого возникла агрессия на дороге, максимально эффективно "разрулил" ситуацию.
Автор видео ехал на своей машине с маленьким пассажиром и остановился на красный сигнал светофора, когда сзади услушал истошные сигналы клаксона, после чего мимо него впритирку к бордюру проехало авто с тонированными стеклами. Оттуда вышел мужчина с явно недобрыми намерениями и рукой в кармане. Начало максимально располагало к тяжелым последствиям.
Однако автор не стал рисковать и вступать в разговор, а просто брызнул в лицо противника из баллончика. У того больше не возникло вопросов, а мужчина спокойно уехал.
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