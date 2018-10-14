Более 20 мигрантов погибли в ДТП в Турции

Грузовик с мигрантами перевернулся и упал в реку в Турции в провинции Измир. По данным местных СМИ, жертвами аварии стали 22 человека, еще 13 пострадали.

ДТП произошло в районе Мендерес, грузовик упал в реку Дегирменчай.

Среди жертв есть дети.