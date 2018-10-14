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Более 20 мигрантов погибли в ДТП в Турции
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Более 20 мигрантов погибли в ДТП в Турции 

Москва24 + ещё 1 3 часа назад
Фото: АР/DHA
Грузовик с мигрантами перевернулся и упал в реку в Турции в провинции Измир. По данным местных СМИ, жертвами аварии стали 22 человека, еще 13 пострадали.
ДТП произошло в районе Мендерес, грузовик упал в реку Дегирменчай.
Среди жертв есть дети.
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