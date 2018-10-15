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Массовое ДТП под Тверью: 12 пострадавших
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В Тверской области столкнулись восемь машин 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТАСС
Восемь машин, в том числе автобус, столкнулись на федеральной трассе М-9 ("Балтия") в Тверской области, пострадали восемь человек, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.
"На 359-м километре столкнулись восемь автомашин (шесть легковых, автобус и грузовик). Предварительно, пострадали двенадцать человек", — сказал собеседник агентства.
Обстоятельства ДТП и состояние пострадавших уточняются.
Это уже вторая крупная авария в регионе за последние дни — утром 5 октября произошло ДТП в Калининском районе Тверской области. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии погибли 13 человек.
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