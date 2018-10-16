Ещё
В Мордовии расследуют ДТП с двумя погибшими
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Мордовии проводят проверку из-за ДТП с двумя погибшими 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В среду, 10 октября, пассажирский микроавтобус столкнулся с фурой в Чамзинском районе.
Следователи проверят информацию СМИ о нарушениях, допущенных перевозчиком маршрута №534.
«Согласно данных СМИ, тип данного транспортного средства не соответствует требованиям, предъявляемым к транспорту на регулярных перевозках пассажиров по межгороду. В публикации сообщается и о других нарушениях, допущенных перевозчиком», — говорится на сайте СУ СК России по региону.
По итогам проверки примут процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с двумя погибшими.
RT на русском: последние новости
В Барнауле три человека стали жертвами ДТП с участием пьяного водителя Во Владивостоке грузовик с поднятым кузовом снёс пешеходный мост В Марокко при сходе поезда с рельсов пострадали около 100 человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задавил женщину и детей: у лихача на BMW ни царапины182
«Мажоры» разогнали иномарку до 300 км/ч1
В Москве погибла популярная блогерша2
Porsche показала производство «убийцы» Tesla1
«Дас ист фантастиш»: Новая «Мисс тюнинг»37
Видео
00:14
Страшное ДТП в Чувашии попало на видео
ДТП
01:17
Представлен самый красивый японский родстер последних лет
Автоновости Автоспорт
03:40
Бензин снова резко подорожает
Автоновости Политика
00:13
Volkswagen T-Cross станет самым безопасным в классе
Автоновости
01:45
Водитель быстро разобрался с «гопником» на «Десятке»
ДТП
01:06
Массовое ДТП под Тверью: 12 пострадавших
ДТП
01:08
Ford показал движение по дорогам будущего
Автоновости Автоспорт
00:32
Дело скандального главы «Смотра.ру» приняло новый оборот
Автоновости Криминал
01:04
Трагедия в Чувашии: рабочие не доехали до Москвы
ДТП Статьи
00:57
«Видели, что маршрутка едет нам навстречу»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение