Очевидцы рассказали о смертельном ДТП в Подмосковье

В результате столкновения автобуса и маршрутки в Подмосковье погибли молодая девушка и трое мужчин, рассказали свидетели инцидента.

"В маршрутку въехал ПАЗ", — цитирует одного из очевидцев аварии РЕН ТВ.

По словам еще одной свидетельницы событий, она довезла одну из пострадавших до больницы на автомобиле.

"Еще одна девочка, примерно лет 15-17, осталась лежать на земле, но ее страшно было поднимать, чтобы хуже не было. Но она совсем плохая была", — отметила она.