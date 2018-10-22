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Очевидцы рассказали о смертельном ДТП в Подмосковье
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Очевидцы рассказали о смертельном ДТП в Подмосковье 

РИА Новости + ещё 89 6 часов назад
В результате столкновения автобуса и маршрутки в Подмосковье погибли молодая девушка и трое мужчин, рассказали свидетели инцидента.
"В маршрутку въехал ПАЗ", — цитирует одного из очевидцев аварии РЕН ТВ.
По словам еще одной свидетельницы событий, она довезла одну из пострадавших до больницы на автомобиле.
"Еще одна девочка, примерно лет 15-17, осталась лежать на земле, но ее страшно было поднимать, чтобы хуже не было. Но она совсем плохая была", — отметила она.
Столкновение произошло в воскресенье на трассе А-108 в Дмитровском районе Подмосковья. Автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой, в которой было 14 пассажиров. В результате аварии маршрутное такси опрокинулось на бок. По предварительной информации, погибли четыре человека, еще восемь получили травмы. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. В МЧС, в свою очередь, сообщили, что к ликвидации последствий ДТП привлечено 26 человек и девять единиц техники.
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