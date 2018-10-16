Во Владивостоке грузовик снес пешеходный мост

На объездной трассе во Владивостоке грузовик с поднятым кузовом снес пешеходный виадук. Об этом сообщается на сайте управления МЧС России по Приморскому краю.

По данным ведомства, кузов грузового автомобиля поднялся "самопроизвольно".

"Он снес пешеходный виадук (конструкция металлическая длиной около 40 м), который при падении перекрыл две полосы участка дороги", — сообщили в региональном главке МЧС.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, к месту происшествия направлены экстренные службы и ремонтно-восстановительные бригады.

В мэрии Владивостока пообещали ликвидировать последствия обрушения к середине дня, передает РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в Приморье водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в микрогрузовик.