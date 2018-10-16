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В Марокко сошёл с рельсов пассажирский поезд
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СМИ: при сходе пассажирского поезда с рельсов в Марокко погибли 10 человек 

ТАСС + ещё 15 2 часа назад
Фото: abdellatif.soudou / Facebook
По меньшей мере 10 человек погибли, еще около 90 пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Марокко. Об этом сообщил в своем Twitter телеканал Sky News Arabia.
В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на сотрудника железной дороги информирует, что в результате инцидента погибли четыре человека, десятки пострадали.
Пассажирский поезд сошел с рельсов во вторник утром близ столицы Марокко — Рабата. Авария произошла около 10:50 по местному времени (12:50 мск) близ населенного пункта Букнадель, расположенного между пригородом столицы Сале и городом Кенитра.
На фотографиях, появившихся в интернете, видны искореженные вагоны поезда.
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