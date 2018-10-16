В Марокко сошёл с рельсов пассажирский поезд

СМИ: при сходе пассажирского поезда с рельсов в Марокко погибли 10 человек

Фото: abdellatif.soudou / Facebook

По меньшей мере 10 человек погибли, еще около 90 пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Марокко. Об этом сообщил в своем Twitter телеканал Sky News Arabia. В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на сотрудника железной дороги информирует, что в результате инцидента погибли четыре человека, десятки пострадали. Пассажирский поезд сошел с рельсов во вторник утром близ столицы Марокко — Рабата. Авария произошла около 10:50 по местному времени (12:50 мск) близ населенного пункта Букнадель, расположенного между пригородом столицы Сале и городом Кенитра. На фотографиях, появившихся в интернете, видны искореженные вагоны поезда.